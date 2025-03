Laspunta.it - E’ zona playoff per la Cisterna Lady che batte la Time Sport Roma per 6 a 3

Vittoria e pienaper ilche supera la diretta inseguitrice,con il punteggio di 6-3 nella partita interna giocata al Palazzetto dello“San Valentino”, valida per il turno di campionato numero 23 della Serie C calcio a 5 femminile. Tre punti volute fortemente dalle lupe di mister Stredini, che hanno lottato con determinazione e costanza dal primo all’ultimo minuto rimontando in meno di 5 minuti l’iniziale svantaggio di 1-0 a favore delle ospiti.PRIMO TEMPORitmo sostenuto fin dal fischio iniziale, le due squadre in campo si affrontano a viso aperto consapevoli di dover fa risultato per l’importante posta in palio. Dopo 10 minuti una distrazione per le lupe cisternesi favorisceCarnevali, l’attaccante capitolina si trova smarcata e con la palla sotto i piedi all’altezza del dischetto di rigore, con un potente tiro supera Ribeiro.