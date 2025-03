Ilnapolista.it - È un Napoli di destra, Conte ha lavorato a una squadra ibrida e inintelligibile

Reagire alle avversità-Inter 1-1 è stata una partita dall’enorme significato. Tattico, agonistico, ma anche filosofico. Chi era allo stadio Maradona, infatti, ha assistito a una dimostrazione plastica di quanto possa essere complicato, per un allenatore professionista, gestire tutte le variabili, reagire alle avversità, risistemare la propriadopo uno, due, tre imprevisti. In questo senso,e Inzaghi hanno vissuto situazioni simili, solo diluite in modo diverso nel tempo: da gennaio a oggi, il tecnico delha dovuto far fronte agli infortuni di quattro giocatori della catena di sinistra, più quello di Anguissa; Inzaghi, invece, è arrivato al Maradona senza Darmian, senza Carlos Augusto e senza Zalewski, tutti fermatisi negli ultimi giorni. È a partire da queste condizioni chee Inter hanno preparato la loro partita.