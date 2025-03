Thesocialpost.it - “È morto sul colpo”. Tragedia in Italia, l’aereo precipita: schianto spaventoso

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità della zona di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, dove un ultraleggero èto causando la morte del pilota. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 2 marzo, poco dopo mezzogiorno, mentre l’uomo, un 67enne di Lissone, stava per atterrare all’aviosuperficie di Mezzana Bigli, situata lungo le rive del Po.La dinamica dell’incidenteIl velivolo, un ultraleggero motorizzato a due posti, era partito da Senago e stava cercando di completare il suo tragitto quando, a pochi chilometri dalla meta, si è schiantato al suolo, nei pressi della raffineria locale. Il pilota è stato trovato privo di vita sul posto.Le indagini in corsoLe cause del tragicosono ancora al vaglio degli investigatori: gli inquirenti ipotizzano che possa trattarsi di un guasto meccanico alle pale del velivolo o, in alternativa, di un malore improvviso che avrebbe impedito al pilota di mantenere il controllo del mezzo.