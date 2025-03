Notizie.com - È giallo sulla morte dell’ereditiera Pupa Luxardo, nuova svolta nell’inchiesta: chi sono i tre indagati

Acqua nei polmoni. Dunque,per annegamento. È su questa base, risultante dall’autopsia, che la Procura ha avviato le indagini sul decesso dell’82enne Italia Salvagnin, detta.È: chii tre(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comLadella donna è avvenuta il 23 novembre scorso in una piscina dell’hotel termale Ermitage Bel Air Medical di Teolo, non lontano da Padova.dimorava da alcune settimane nell’albergo per seguire un percorso di riabilitazione dopo un ictus che l’aveva colpita in agosto.A volerci vedere chiaroi pm della Procura della Repubblica di Padova che hanno aperto un fascicolo d’indagine. Al momento il reato per cui si procede è omicidio colposo. Tre i nomi iscritti nel registro degli, anche se la lista potrebbe allungarsi già nelle prossime ore: quello della badante, del bagnino e del titolare della struttura termale.