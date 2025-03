Sololaroma.it - Dybala, dal punto più basso alla rinascita: la Roma si aggrappa al suo leader

La partita d’andata contro il Como ha rappresentato ilpiùdellae anche di Paulo. Lo ricordiamo lasciare il campo a testa bassa, dopo aver fallito un’occasione clamorosa davanti a Reina. Ma da quel momento tutto è cambiato. In due mesi e mezzo, l’argentino si è ripreso la squadra, segnando 6 gol tra campionato ed Europa League e servendo 3 assist. In più di un’occasione ha trascinato i suoi compagni, come contro il Porto, quando ha ribaltato un momento difficile con una doppietta da fuoriclasse.Ranieri non rinuncia a lui: laha bisogno del suo talentoRanieri, che tutela il suo gioiello con grande attenzione, lo ha fatto riposare per un’ora contro il Monza, in vista della sfida di giovedì con l’Athletic Bilbao. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, contro il Como non può permettersi di lasciarlo fuori.