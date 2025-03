Ilnapolista.it - Dumfries: «Col Napoli abbiamo sbagliato con la palla e ci siamo difesi in blocco»

Denzel, uno dei protagonisti di-Inter giocata ieri sera, era intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della partita del Maradona. Focus del suo intervento sia la gara che le prospettive future dell’Inter, chiamata a un tour de force importante fino alla fine della stagione (con tanto di Mondiale per Club subito dopo ndr).: «È una corsa a tre»Di seguito le dichiarazioni:«Se si guarda la partita non è un’occasione persa, volevamo vincere ma il secondo temposofferto tanto. Sono orgoglioso della squadra perchédato tutto per difendere il gol di vantaggio. In campo nongiocato al meglio con ladifeso con unsolido efatto il massimo. Difficile non prendere gol, l’1-1 non è male.»Perché non riuscite a battere le big?«Non c’è una spiegazione, è così.