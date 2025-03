Lanazione.it - Due talenti della palla avvelenata. I monsummanesi Andrea e Sacha sono vicecampioni del mondo

Leggi su Lanazione.it

Cos’è il dodgeball? Una disciplina sportiva che, lentamente, sta prendendo campo anche in Italia e, dalle nostre parti, soprattutto in Valdinievole e in particolar modo fra i giovani. E proprio la "linea verde ha conseguito un risultato molto importante negli ultimi giorni come la finale, poi persa, dei Mondiali Under18 che sisvolti a Calgary, in Canada. In quella formazione c’erano anche due ragazzi, assoluti protagonisti, di Monsummano Terme, ovveroZuti ePignatiello che, già da qualche anno, siavvicinati aldel dodgeball (tradotto in italiano, la cara e vecchia) ottenendo risultati di rilievo. Con loro, di toscani, anche Matteo Andreotti di Altopascio tutti cresciuti sotto l’ala di Eugenio Lucchesi che, dal 2011, porta avanti la crescita e lo sviluppo di questo sport in Toscana.