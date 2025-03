Anteprima24.it - Due arresti per droga a Napoli e Pozzuoli

Tempo di lettura: < 1 minutoDue uomini sono stati arrestati dalla polizia, a, per detenzione diai fini di spaccio.Nel centro flegreo, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato un trentaduenne del posto, con precedenti: è stato sorpreso mentre spacciava. Addosso gli sono state trovate diverse dosi di cocaina e 465 euro, ritenuti frutto dello spaccio, mentre a casa aveva hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della.A, zona Chiaia, i Falchi della Squadra mobile hanno arrestato un 37enne napoletano: nella sua auto sono stati trovati 160 grammi di cocaina.Sempre la Polizia di Stato, ieri, ha arrestato un uomo che aveva tentato un furto all’interno di un veicolo in sosta nel parcheggio multipiano di via Brin, a, ma era stato sorpreso e bloccato da una guardia giurata.