Dayitalianews.com - Drammatico incidente lungo l’Appia: perde la vita Francesca, investita da un 20enne risultato positivo al test sulla droga

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragicosulspezza una giovaneUna tragedia ha colpito la comunità di Fondi, lasciando sgomenti amici e parenti.Di Fazio, 40 anni, ha perso lain unstradale avvenuto nella nottevia Appia. Madre di due figli, amata compagna e figura molto conosciuta in città, la sua morte ha suscitato un’ondata di commozione.Il sinistro si è verificato nelle ore serali, quando la vettura guidata dalla donna è stata tamponata violentemente da un’auto condotta da un, poi arrestato per omicidio stradale. Stando alle prime ricostruzioni dell’, il giovane, dopo aver effettuato un sorpasso azzardato in un tratto vietato della statale, ha colpito l’auto di, facendola ribaltare. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.