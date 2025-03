Nerdpool.it - Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA, Avventura nel Regno Demoniaco è disponibile ora

Leggi su Nerdpool.it

Il nuovonelPack è oraperZ:, offrendo nuovi oggetti e potenziamenti utilizzabili nel gioco base. Questo pacchetto include anche un DLC diviso in due parti, dedicato alla nuova serie anime, con la prima parte in arrivo questa estate.Il contenuto trasporta i giocatori nel, dove Goku e i suoi amici, trasformati in bambini dal Re di questo oscuro mondo, devono affrontare nuove sfide per recuperare la loro forma originale grazie alle Sfere del Drago. L’espansione introduce il Terzo Mondo, un’ambientazione inedita con isole galleggianti e misteriose piante Skyseed.Nei panni di Goku, accompagnati da Kaioshin, Glorio e Panzy, i giocatori affronteranno un viaggio ricco di azione e nostalgia.