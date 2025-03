Ilnapolista.it - Doveri, due pesi e due misure: stesso fallo di mani, su Lobotka a Udine è rigore, per Dumfries no

Leggi su Ilnapolista.it

Abbiamo visto e rivisto l’azione deldi mano disul tiro di Spinazzola e un senso di déjà vu ha preso il sopravvento. Quella azione, quella stessa azione, l’avevamo già vista. Solo non al Maradona ma da un’altra parte. Lo stadio era un altro. Qualcosa altro era uguale però. Ma certo!!Del senso déjà vu rimane un sentimento dolce-amaro. Lo stadio è quello che evoca dolci ricordi. Il Bluenergy Stadium, certo! Dove gioca l’se. Ma l’amaro è qualcos’altro. Èche durantese-Napoli di due mesi fa fischia uncontro il Napoli. Zemura calcia dal limite dell’area e becca il braccio diinse-Napoli: alloranon aveva dubbiL’arbitro della sezione di Roma 1 non ha dubbi. È fermo nella sua decisione. Indica il dischetto. L’se passa in vantaggio e il Napoli è costretto a rimontare.