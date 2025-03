Liberoquotidiano.it - "Dove mi hanno mandato a lavorare, avevo 7 anni": Massimo Ranieri gela lo studio di Rai 1

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo Sanremo 2025,torna sul piccolo schermo. E lo fa dalla mitica Mara Venier, nellodi Domenica In, il contenitore della domenica in onda su Rai 1, la puntata è quella di domenica 2 marzo. Eripercorre le tappe della sua storia sanremese, fino all'ultima partecipazione, che lo ha visto classificarsi al 23esimo posto con il brano Tra le mani un cuore. "Glisono un numero, la capoccia lavora bene", spiega con il sorriso l'artista, che il prossimo 3 maggio compirà 74meravigliosamente portati. Nei suoi racconti torna indietro nel tempo, addirittura fino all'infanzia: "Dentro di me c'è questo bambino, Giovo Gicome mi chiamavano". Un'infanzia, spiega, segnata dalla necessità di crescere in fretta: "A 7miin mezzo alla strada a