Dove mangiare e dove dormire a La Thuile secondo il Gambero Rosso

A La, sulla leggendaria pista 3-Franco Berthod, tra le più tecniche e impegnative al mondo, le regine della velocità si sfideranno in tre gare cruciali prime delle finali: una discesa libera venerdì 14 marzo, un superG sabato 15 e una gara di recupero giovedì 13. Questa edizione potrebbe rivelarsi decisiva, con classifiche ancora aperte per assegnare le ambite Coppe di cristallo. La, che ha lavorato instancabilmente per riportare il grande sci sulle proprie nevi, è pronta a offrire uno spettacolo di altissimo livello, confermando il suo ruolo nel panorama internazionale. L’organizzazione, sostenuta da tutta la comunità valdostana, ha reso possibile questo ritorno grazie a un impegno costante negli anni, tra eventi nazionali e internazionali che hanno preparato il terreno per il grande appuntamento.