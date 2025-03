Spettacolo.periodicodaily.com - Dove Cameron lancia “Too Much”, un inno all’autenticità

Sarà in radio da venerdì 7 marzo TOOper Disruptor Records/Columbia Records, il nuovo ed elettrizzante singolo di, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, già disponibile in digitale.In arrivo il nuovo singolo di, “Too”A partire da venerdì 7 marzo, sarà disponibile in radio “Too” (Disruptor Records/Columbia Records), il nuovo e coinvolgente singolo di, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy. Il brano è già disponibile in formato digitale QUI.“Too” si presenta come unenergico, perfetto per il club, che approfondisce l’estetica dark-pop distintiva dell’artista. La canzone mescola una voce sensuale con un ritmo ipnotico dal sapore rétro, creando un ritornello irresistibile.