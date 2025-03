Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 2 marzo 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 2Torna, 2In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 2La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del ‘Festival di Sanremo’, sarannoin studio: Massimo Ranieri che oltre a ripercorrere alcune tappe della sua splendida carriera si esibirà con il brano “Tra le mani un cuore”; Marcella Bella si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il brano “Pelle diamante”; Serena Brancale reduce dal successo della kermesse, canterà il brano “Anema e Core”.