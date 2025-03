361magazine.com - Domenica In, le anticipazioni di domenica 2 marzo

In, un nuovo appuntamento con tantissimi ospiti, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 25^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2025’, saranno ospiti in studio: Massimo Ranieri che oltre a ripercorrere alcune tappe della sua splendida carriera si esibirà con il brano “Tra le mani un cuore”; Marcella Bella si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il brano “Pelle diamante”; Serena Brancale reduce dal successo della kermesse, canterà il brano “Anema e Core”. Direttamente da ‘Ora o mai più’, il cantautore Pierdavide Carone che si esibirà con il nuovo singolo “Non ce l’ho con te”. L’attrice Dalila Di Lazzaro sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua vita e sulla sua lunga carriera cinematografica, con lei in studio anche Manuel Pia, musicista e suo compagno da oltre dieci anni.