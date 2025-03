Docente precario con documentazione falsa, può essere licenziato anche dopo la conclusione della supplenza? Sì, ecco perché

Leggi su Orizzontescuola.it

Il tema affrontato riguarda la possibilità di licenziare unper falsità documentalila risoluzione del rapporto di lavoro per altre ragioni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30535/2024, ha chiarito che, in ambito scolastico, è legittima la risoluzione del contratto qualora emerga la mancanza del titolo di studio dichiarato al momento dell’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze.L'articolocon, puòla? Sì,