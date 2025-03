Bergamonews.it - Disturbi dell’alimentazione: tramite app gli esperti rispondono ai dubbi e gestiscono gli SOS

Bastano uno smartphone, un’app gratuita e il coraggio di farsi aiutare: contro i cosiddettidella Nutrizione e(DNA) la Casa di Cura “Beato Palazzolo” di Bergamo ha ideato “Schiaccia DCA”, applicazione che fa capo al Centro per la diagnosi e la cura deialimentari, nata per sensibilizzare e aiutare chi ne soffre.I Dna sono malattie psichiatriche in cui vi è un comportamento alterato e disfunzionale sul controllo su alimenti e sul proprio peso corporeo.Casi nei quali l’aiuto dei familiari è molto importante, ma spesso non basta: per questo diventano fondamentali centri come quello in seno alla “Palazzolo”, che ha messo a disposizione i proprianche per gestire le richieste di aiuto e di supporto che arrivanol’app.La struttura prevede tre percorsi distinti per la gestione deialimentari, suddivisi in base alla gravità della situazione fisica e mentale.