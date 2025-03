Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Como: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre ildell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i biancoblu di Fabregas in tempo realeLaospita ilnella Capitale in una gara valida per la ventisettesima giornata del campionato diA, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento di forma che saràdall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.Ranieri e sullo sfondo Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi di Claudio Ranieri posso vantare la striscia più di risultati utili in Italia, iniziata proprio dopo il ko dell’andata contro i lombardi, culminata nelle tre vittorie consecutive ottenute contro Venezia, Parma e Monza senza mai subire gol. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per superare almeno momentaneamente il Milan impegnato stasera nel posticipo contro la Lazio e prepararsi al meglio per la sfida di giovedì contro l’Athletic Bilbao per gli ottavi di finale di Europa League.