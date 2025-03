Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Torino 0-0: occasione Keita LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Nesta e i granata di Vanoli in tempo realeIlfa visita alin Brianza nel lunch match domenicale valido per la ventisettesima giornata del campionato diA, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 17 punti in favore dei piemontesi che saràdall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.Nesta e Vanoli, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal bel successo casalingo contro il Milan, i granata di Paolo Vanoli vanno a caccia della prima vittoria in trasferta del nuovo anno. I tre punti lontano dalle mura amiche mancano da metà dicembre, quando fu espugnato il campo dell’Empoli: poi tre pareggi e la sconfitta contro il Bologna.