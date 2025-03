Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra rossoneri e biancocelesti chiude il programma domenicale della ventisettesima giornata diAIn piena crisi di risultati e di gioco, iltorna in campo tre giorni dopo la disfatta di Bologna nel recupero della nona giornata diA. Ad attendere i rossoneri, ci sarà un avversario ostico come lache, attesa giovedì prossimo dall’andata degli ottavi di finale di Europa League, proverà a riscattare lo scialbo 0-0 della scorsa settimana in casa del Venezia.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itLa squadra allenata da Sergio Conceiçao ha l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League e non è escluso che una disfatta questa sera possa portare a conseguenze drastiche sulla panchina rossonera, anticipando una scelta che è già stata presa per la fine della stagione.