DIRETTA Serie A Bologna-Cagliari 0-0 e Genoa-Empoli 0-0 | si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i felsinei di Italiano e i sardi di Nicola e quello del ‘Ferraris’ tra i liguri di Vieira e i toscani di D’Aversa in tempo realeIle ilospitano nell’ordine ile l’in due match molto delicati validi per la 27esima giornata del campionato diA, ottavo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Zufferli di Udine e Massa di Imperia.Italiano e Nicola, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa una, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono dare seguito al successo di giovedì scorso nella gara di recupero contro il Milan. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per agganciare almeno momentaneamente al quinto posto la Lazio, impegnata stasera proprio contro i rossoneri.