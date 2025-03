Inter-news.it - Dinamo Zagabria, pari beffa nel finale e in nove: Sucic subentra nei primi 45?!

La, in doppia inferiorità numerica, si fa rimontare neldall‘Hajduck Spalato. Il nuovo acquisto dell’Inter, Petarnel primo tempo.INGRESSO – L’Inter guarda con attenzione-Hajduck Spalato, il derby andato in scena oggi pomeriggio nel campionato croato. In campo, infatti, c’è anche Petar, il centrocampista acquistato nel mercato di gennaio che vestirà i colori nerazzurri a partire da giugno 2025. Il calciatore non è stato schierato nella formazione titolare dall’allenatore Fabio Cannavaro, ma ha comunque giocato una buona fetta di partita. Il suo ingresso in campo è, infatti, avvenuto già nel primo tempo, quando al 28? ha sostituito il titolare Arijan Ademi.-Hajduk Spalato 2-2LA PARTITA –to con la suagià in vantaggio, grazie al gol messo a segno al quinto minuto da Martin Baturina.