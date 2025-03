Zonawrestling.net - Dietro la Maschera: Intervista a Red Scorpion

Nei quasi 18 anni di Reportage scritti e fotografici fatti sulla scena italiana, ho visto letteralmente quasi tutti gli attuali lottatori e lottatrici esordire, crescere e migliorare nel corso degli anni, alcuni cambiare anche categoria di peso, altri cambiare gimmick o attitudine.Ci sono lottatori di cui ho visto, negli anni, smussare, migliorare, evolvere il proprio personaggio, nelle mosse, nel character, nel costume.Uno di questi è senz’altro Red, probabilmente il lottatore italiano eto più conosciuto e seguito in Italia, che ha calcato una larga parte dei ring italiani, europei ed esteri.In questa, esploriamo insieme la carriera, ma anche l’aspetto umano e personale di.Enrico: Innanzitutto grazie per la disponibilità: quest’anno festeggi ben 18 anni di carriera, ti senti di fare un bilancio di quanto fatto finora?: Grazie a voi per la disponibilità e l’interesse, siete sempre fantastici e presenti nella mia carriera, ma ti devo correggere, ad Aprile 2025 sono 19 anni: perché ho iniziato nel 2006 i corsi di wrestling, ma per dirti la verità ho iniziato a 11 anni da backyarder, che però non era da Bakcyarder, perché la scuola mi dava la palestra tutti i venerdì per tre ore; ho organizzato i miei primi due Show in quegli anni, che facevano anche 250 persone, per un periodo anche molto di più di tanti show dell’epoca, eravamo tutti ragazzini con i Tatami da Judo, ma il divertimento è lo stesso, anzi è aumentato, ma sono rimasto lo stesso bambino che organizza gli show e si diverte tantissimo perché si esibisce e può divertire il pubblico.