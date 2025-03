Napolipiu.com - Di Lorenzo sempre da capitano «Meritavamo noi, avanti così»

Leggi su Napolipiu.com

Didanoi,»">Tutta la felicità di Philip Billing in quell’esultanza a braccia larghe, quasi a voler abbracciare il Maradona e i suoi tifosi. Non era il protagonista atteso, ma il centrocampista danese è diventato l’uomo chiave della serata, regalando al Napoli un pareggio che impedisce all’Inter di scappare. Specialista del gol – 31 reti con il Bournemouth – Billing ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di incidere, riempiendo l’area di rigore proprio come avrebbe fatto Anguissa.Come riportato da Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, Billing è il secondo danese della storia a segnare con la maglia del Napoli dopo Harald Nielsen, autore di una rete nella stagione 1968/69. Arrivato a gennaio in prestito, non segnava da dicembre 2023, quando punì il Manchester United in Premier League.