Ilnapolista.it - Di Canio: «Gli opinionisti di oggi? Un’enfasi incredibile, anche ridicola. Certi commenti mi lasciano perplesso»

Il Giornale ha intervistato Paolo Di. Non ha bisogno di molte presentazioni, parla della sua gioventù, della Juve edel calcio raccontato in tv. Di seguito alcuni estratti.Leggi: Di: «Conte è primo con un attaccante che latita, Lukaku perde 18 palloni su 20»Di: «Juve? Non ci sono più Gianni e Umberto Agnelli»«Frequentavo il Duca D’Aosta, istituto tecnico industriale. Un giorno, durante un’assemblea, decisi di svignarmela con alcuni amici. Fecero il contrappello: Di? Nessuna risposta. Di? Assente».Dunque?«La direzione spedì una lettera a casa, informarono i miei genitori, ero punti con la sospensione di una settimana. Qualche giorno dopo, rientrando nel tardo pomeriggio, trovai mio padre il resto della famiglia in piedi, attorno al tavolo da pranzo.