Scuolalink.it - Detrazione fiscale del 19% per spese veterinarie: confermata per il 2025

Leggi su Scuolalink.it

Ladel 19% sull’Irpef per lesostenute per animali domestici è stataanche per il. Questo beneficioconsente di recuperare parte dellesostenute per la salute degli animali da compagnia, purché vengano rispettati specifici requisiti. Ecco chi può richiederla e come usufruirne. Requisiti per accedere alladel 19% perper ilScuolalink.