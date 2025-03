Sport.quotidiano.net - Derbyssimo. La Correggese non può fallire con il Brescello

Marzo mese spesso decisivo per i campionati, compresi quelli dilettantistici (ore 14.30). In Eccellenza fari puntati suldel "Borelli" fra la, intenzionata a recuperare terreno sulla capolista Nibbiano, e laPiccardo che chiude il ciclo di big-match con l’obiettivo di restare agganciata al treno play-off. Negli ospiti ex di turno Binini e Mastaj. Insegue il sesto hurrà di fila la Vianese che torna sul proprio campo per domare un Real Formigine in forte crescita tanto da uscire dalla zona calda; ex di turno il tecnico rossoblù Sarnelli. Dopo aver sorpreso la Fidentina, lo Sporting Scandiano cerca conferme sul sintetico di Castelvetro contro il Terre di Castelli, quarta forza del girone. Pesanti punti salvezza nei match casalinghi di Arcetana e Rolo rispettivamente contro Borgo San Donnino e Salsomaggiore.