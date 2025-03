Derby tra i fratelli Zidane la partita finisce 5-0 con il padre in tribuna

Leggi su Sportface.it

Iltra i, Theo e Luca, è finito per 5-0. I figli di Zinedinesi sono sfidati nelladi Serie B spagnola tra Cordoba e Granada. A uscirne vincitore è stato Theo, classe 2002 che gioca nel ruolo di centrocampista, mentre per il fratello maggiore non è stata una serata semplice. Il classe 1998 portiere del Granada non solo ha dovuto incassare la pesante sconfitta, ma è stato anche vittima di un infortunio. Il giocatore ha subito quella che sembrerebbe essere una distorsione della caviglia, che lo ha costretto a lasciare il campo in barella.Il minore dei, schierato titolare, è uscito a sedici minuti dal via del secondo tempo, sostituito da Ortiz. Il Cordoba prosegue il sogno verso i play-off promozione, dopo essere tornato in ‘Segunda Division’ nell’estate dello scorso anno.