Sport.quotidiano.net - Derby Brescia-Cremona. Vanoli, ecco Christon

lombardo alle ore 19 in quel del Palaleonessa A2A. Torna in campo la squadra di Peppe Poeta, reduce dalle semifinali di Coppa Italia. "Dovremo compiere una prestazione molto solida per vincere la partita, in quanto laè alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza e siamo tutti consapevoli di quanto le motivazioni, nella seconda parte della stagione, siano maggiori per tutti", la lettura del coach della squadra del Cidneo.riparte da Semaj(nella foto), firmato in extremis da Pistoia, diretta rivale nella corsa salvezza che tuttavia pare spacciata visto il fuggi fuggi di tesserati. Così Brotto: "Quando penso ami vengono in mente tre aggettivi: intelligenza, astuzia e pragmaticità".A.L.M.