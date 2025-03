Cataniatoday.it - Denunciati due pregiudicati, trasportavano tralicci in ferro senza autorizzazione

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato un 31enne e un 27 enne del posto con l'accusa di "gestione di rifiuti non autorizzata" dopo aver fermato, per un controllo, il furgone a bordo del quale viaggiavano nelle zone periferiche del comune etneo, precisamente in contrada Bosco.