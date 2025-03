Ilgiorno.it - Dentro piazzale Lagosta. Metamorfosi di un mercato: "Spazio a locali e dehors"

Qui c’era il cimitero della Mojazza, uno dei cinque luoghi di sepoltura cittadini collocati fuori dalle porte. Soppresso nel 1895, al suo posto oggi sorgono i palazzi di, uno slargo caotico in zona Isola. Intorno è un via vai di auto e tram. E ogni, pure sui marciapiedi, è usato come parcheggio. "La piazza è cambiata - racconta Silvia Mazza, che abita vicino - Ilrionale sul rondò ora è un punto di ristoro: pure il macellaio e il fruttivendolo cucinano e ti fanno mangiare nei". È così da quando ha riaperto, nel 2024, ma i residenti sentono di aver perso un punto di riferimento. "Ormai tutti offrono servizi per i lavoratori degli uffici - osserva Ildebrando Pancaldi, del negozio di liquori - Al posto delle botteghe, come l’ortolano e la drogheria, ci sono bar e agenzie immobiliari.