Dentro la sfida. Canarini favoriti, Palumbo rientra. I calabresi all’ultima spiaggia

La Serie B è un campionato che mette costantemente trabocchetti e trappole dove e quando meno te lo aspetti. Modena-Cosenza di oggi è sicuramente un manifesto di questo concetto: sulla carta il Modena, rinvigorito assai dall’hurrà di Cittadella (foto), è innegabile che goda dei favori del pronostico, ma si troverà di fronte una squadra che da qui in avanti vivrà ogni partita come un’ultima. L’ultimo posto in graduatoria, con una distanza di punti già consistente dalla zona playout, non regala troppe alternative ai rossoblù, che scenderanno al Braglia per vendere la pelle non proprio a prezzo di saldo. Per il Cosenza è stata sinora una stagione che definire travagliata è un gentile eufemismo, a partire dai quattro punti di penalizzazione con cui ha dovuto iniziare la stagione e che, nonostante più di un ricorso, non sono stati mai nemmeno ridotti in sede di giustizia sportiva.