Ilrestodelcarlino.it - Demografia, l’allarme della Cisl: "Gli anziani doppieranno i giovani"

"Nel 2050 gli over 65 diventeranno oltre il 30% del totalepopolazione, circa 20 milioni di persone in Italia e la percentuale nel territorio provinciale e romagnolo non si discosterà. Occorre pertanto prendere coscienza del cambiamento e riorganizzarsi, con politiche lungimiranti". Il messaggio arriva dal CongressoFederazione PensionatiRomagna (30mila iscritti), durante il quale è stata riconfermata segretario generale la cesenate Maria Antonietta Aloisi. "Il cosiddetto inverno demografico a un fattore centrale per le nostre analisi e le politiche da mettere in atto – ha messo in luce il segretario -. Ciò infatti dovrà certamente portare ad una riorganizzazione complessiva che deve toccare il lavoro, il welfare, l’attività e i servizi sociali, il rapporto lavoro-pensione".