Delitto Pierina il giallo della moto | spunta un testimone misterioso

Rimini, 2 marzo 2025 – C’era qualcuno insieme Manuela Bianchi in garage, quando trovò il cadavere dila mattina del 4 ottobre, il giorno dopo il? Perché sono trascorsi tanti minuti, più di una decina, da quando la Bianchi ha scoperto il corpo senza vitasuocera al momento in cui ha dato l’allarme? A queste e a molte altre domande sarà chiamata a rispondere la nuora di. Manuela Bianchi verrà interrogata in Procura domani o martedì. È stata messa sotto torchio tante volte dagli inquirenti, ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente. “Ma sono tranquilla – assicura – Risponderò a tutte le domande, come ho sempre fatto. Mi vogliono indagare? Non ho nulla da nascondere”. Sulla versione fornita fin qui da Manuela, la squadra mobilepolizia e il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini sull’omicidio di, hanno più di un dubbio.