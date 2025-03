Amica.it - Décolletée e sabot scelgono silhouette appuntite all’insegna di una femminilità sensuale

Leggi su Amica.it

C’è una grandissima varietà quando si parla di scarpe Milano Fashion Week 2025. Per la stagione autunno inverno 2025/26 i designer si sono sbizzarriti con forme, texture e dettagli disparati. Tutti accomunati però da una rinnovata voglia di. In poche parole, le scarpe sembrano essere tornate quegli oggetti del desiderio che da sempre affascinano le donne. E che spesso campeggiano in cima alla wish list per lo shopping ogni volta che inizia una nuova stagione.Ma se c’è un trend che forse domina su tutti è quello delle pointy shoes, cioè delle scarpe dalla punta affilata e pronunciata. Una forma che indubbiamente conferisce al piede unaaffusolata e che è persino in grado di allungare visivamente le gambe.