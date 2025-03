Cityrumors.it - Decine di migliaia di “malati” a casa per non andare al lavoro: presto controlli più severi

Sono in arrivo deidecisamente piùper punire tutti quei presuntiche stanno ainvece dia lavorareIl tentativo di trovare degli escamotage per tentare di non lavorare non è sicuramente una cosa nuova a questo mondo. Spesso, infatti, sentiamo parlare di certificati finti, ottenuti grazie all’aiuto di medici compiacenti che, o per amicizia, o per scarso interesse, o in casi ancora più estremi per corruzione, accettano di emettere falsi documenti che certificano una malattia inesistente.–didi “” aper nonalpiù– Cityrumors.itUna storia che abbiamo sentito e risentito più volte, sicuramente un lato negativo della nostra società, sempre più tendente alle vie di fuga, piuttosto che all’adempimento dei propri doveri.