Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, Sony svela nuove informazioni sul gioco e sul panel all’SXSW

Leggi su Game-experience.it

ha rivelato nuovi dettagli su2: On The, il prossimodi Hideo Kojima. Il sito PlayStation descrive un mondo diampio ed esplorabile, pieno di segreti e con sfide ambientali uniche. L’approccio al combattimento sarà variegato, permettendo ai giocatori di scegliere tra attacchi diretti, tattiche furtive o strategie basate sull’elusione. Il gameplay “Strand” continuerà a svolgere un ruolo cruciale, consentendo ai giocatori di influenzare il mondo die interagire indirettamente con altri utenti.Come se non bastassero queste novità, condivise in rete appena poche ore dopo che il colosso giapponese ha affermato che i giocatori devono aspettarsi l’inaspettato dal, segnaliamo che sono state rivelate ulteriorisullo Specialche si terrà il 9 marzo2025.