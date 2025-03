Quotidiano.net - Dazi minacciati: Zoppas invita alla cautela e alla diplomazia

Nessuno oggi può sapere cosa succederà, quando succederà, su che categorie avrà impatto, e con quale intensità. Quindi 'wait and see', aspettiamo e vediamo, cerchiamo di evitarermismi". Lo ha detto all'ANSA Matteo, presidente dell'Ice, Agenzia per promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, indicandola come linea da seguire in merito aiha sottolineato che comunque "abbiamo unache sta lavorando insieme con l'Europa per cercare di scongiurare" questa minaccia. "Il ministro Tajani sta lavorando su due fronti: sia sulla parte diplomatica per cercare di ottenere il migliore dei risultati, sia al tavolo con tutto il sistema Paese per capire come compensare eventuali impatti che ci possono essere come conseguenza dei".