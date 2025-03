Oasport.it - Davide Tardozzi parla chiaro: “Marc Marquez aveva due o tre decimi nel taschino. Bagnaia? Poco feeling dai test”

Leggi su Oasport.it

Quattro Ducati ai primi quattro posti, prima vittoria in Rosso die podio di Francesco. Il GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, è stato un trionfo per la Ducati e la leadership delhio, almeno per il momento, non sembra in discussione., però, nelle vesti di Team Manager della squadra ufficiale di Borgo Panigale si troverà nella non semplice gestione di due “galli nello stesso pollaio”, ovveroe Pecco. Lo si era capito fin daipre-season che a Buriramne avesse di più, mentre il piemontese non era in grado di portare al limite la moto come il suo team-mate. Non si è nascosto dietro un dito, chiarendo vari aspetti ai microfoni di GpOne.com.“Non me ne vogliano gli altri, maquei due o trein più degli altri.