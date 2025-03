Oasport.it - “Davide Piganzoli in evidente crescita ciclistica, che spirito di sacrificio”: la parole del direttore sportivo

Leggi su Oasport.it

ha concluso al secondo posto la O Gran Camiño 2025, corsa a tappe andata in scena in Spagna. Il promettente ciclista italiano si è distinto a cronometro e anche nella frazione regina con un paio di salite impegnative nel finale, meritandosi così la piazza d’onore con un ritardo di 35 secondi dal canadese Derek Gee. Si tratta di un risultato prestigioso per l’alfiere del Team Polti VisitMalta, che in carriera ha vinto il Tour of Antalya nella passata stagione ed è stato terzo al Tour de l’Avenir nel 2023.Il 22enne potrebbe essere uno dei nomi su cui il ciclismo tricolore potrà puntare nel prossimo futuro, i margini di miglioramenti non mancano e quanto visto durante l’ultima settimana in terra iberica rilancia indubbiamente le aspettative del lombardo, quest’anno già quinto nella classifica dei giovani della Vuelta Valenciana.