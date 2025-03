Juventusnews24.com - D’Aversa rincara la dose: «Il passaggio del turno con la Juventus è una benzina importante. Nel calcio il termine paura non deve esistere!»

di RedazioneNews24, allenatore dell’Empoli, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo il match col Genoa della vittoria sulla Juve in Coppa ItaliaRobertoha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Empoli contro il Genoa. Di seguito le sue parole a richiamare anche ildelin Coppa Italia contro la.LA VITTORIA CON LA JUVE HA TOLTO UN PO’ DI– «Questononnelperché nella vita bisogna averedi altro e non giocare a. Ildelcontro la Juve è una. E’ chiaro che in questo momento, dove abbiamo tantissime assenze, hanno sempre fatto la prestazione. Oggi avvero sei giocatori della Primavera. Detto questo i ragazzi stanno esprimendo un buon, lanciando i giovani ma quello che conta è il risultato finale che non dipende da cosa fanno gli altri.