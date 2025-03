Juventusnews24.com - D’Aversa confessa: «Ecco cosa ci siamo detti prima dei rigori contro la Juventus. Avevo chiesto una cosa al mio Empoli»

di RedazioneNews24, allenatore dell’, è tornato a parlare in conferenza stampa del passaggio del turno in Coppa Italiala JuveRobertoha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’il Genoa. Di seguito le sue parole che richiamano anche alla qualificazione in Coppa Italia ottenutala Juve.VITTORIA STORICA IN COPPA ITALIALA JUVE – «l’orgoglio dopo la disfattal’Atalanta, ma adesso dobbiamo affrontare un campo difficile e con una situazione incerottata. Dobbiamo ripartire da qui».LASCIA LA VITTORIA DI COPPA ITALIA – «La partita di mercoledì ci deve dare la spinta, ma dobbiamo anche pensare che domenica abbiamo preso cinque gol. La maschera della felicità dobbiamo metterla da parte, affronteremo una squadra in forma in uno degli stadi più caldi d’Europa».