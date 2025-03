Formiche.net - Dall’Ucraina all’Indo-Pacifico, come cambia la geopolitica globale. Scrive Polillo

Leggi su Formiche.net

Quel reality nello Studio Ovale, in cui il presidente americano Donald Trump mette alla porta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre il suo vice JD Vance fa la faccia cattiva per recuperare posizioni nei confronti di Elon Musk, passerà alla storiauno dei momenti più drammatici della lunga guerra di resistenza di un piccolo grande popolo contro le mire del Cremlino. In quei pochi momenti è statose cent’anni di storia contemporanea precipitassero nel grande buco nero di un rivolgimento senza precedenti. In cui l’oro si trasforma in ottone e il ferro in piombo. In cui i grandi valori dell’Occidente scivolano in un lungo oblio.affrontare un momento così drammatico? Guardando agli equilibri politici italiani? Sciocchezze. La statura di piccoli leader, di maggioranza e opposizione, alla ricerca una improbabile legittimazione.