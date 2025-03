Lidentita.it - Dalle macerie dell’Ucraina i gioielli di Anton Sokolov

Bossoli di proiettili, frammenti di missili, ottone, vetri e argento nelle mani dell’artista-artigiano ucrainosi trasformano in anelli, ciondoli, spille, bracciali, ognuno numerato con il giorno della guerra in cui i materiali che lo compongono sono stati recuperati e salvati. Ed è per questo che il suo marchio disi .diL'Identità.