Dalla Terra Santa per vedere i carri Un Carnevale con i colori del mondo

Prende vita oggi la terza domenica di sfilata del Centod’Europa che si appresta ad aprire le sue braccia a tanti gruppi in arrivo a Cento da ogni parte d’Italia. Sono attesi una ventina di gruppi organizzati in arrivo da Trento a Foggia ma anche turisti da Inghile Israele ma anche tanti camperisti da ogni regione italiana. Con un ritmo frizzante e coinvolgente, scandito dal palco dai presentatori Alessandro Ramin e Patty Po, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera unica, fatta di, emozioni e tanta energia. E’ la magia delche prende vita grazie alla straordinaria parata che vede protagonisti non solo i 5 enormiin gara, ma anche un mix esplosivo di tradizione e innovazione insieme al calore e la passione del samba delle ballerine brasiliane di Ipanema Show.