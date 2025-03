Quotidiano.net - Dal sogno americano all’incubo dell’Occidente. La Ue non ha più alibi

Leggi su Quotidiano.net

Sono caduti gli, le riserve, le prudenze, la comprensibile attenzione con cui l’Europa, l’Italia, noi tutti abbiamo guardato finora al presidente Trump: pensieri, parole, opere e omissioni di un uomo che, nell’ultima settimana, è riuscito a scardinare ogni principio con cui il cosiddetto Blocco Occidentale aveva forgiato la diplomazia e il linguaggio del suo approccio al mondo. Un approccio spesso controverso, non c’è dubbio. Privo di ambiguità? Tutt’altro. Talvolta spregiudicato, ipocrita o ingiusto? Anche. Ma sorretto da un’etica di fondo che per molto tempo ci ha preservato da derive che oggi sembrano davvero a un passo da noi. Il mondo si infiamma, e lo fa a una velocità travolgente. Lo fa, soprattutto, sulla scorta delle mosse più o meno dirompenti che il presidente Usa sta usando nei confronti di alleati ed ex alleati, di amici e nemici.