Ilgiorno.it - Da Como al Giappone in bicicletta: il viaggio solidale di 20.000 chilometri di Chiara e Omar

Leggi su Ilgiorno.it

VALMOREA – Un’avventura in bici che li terrà lontani da casa per oltre un anno, da trascorrere pedalando alla volta deldove arriveranno nella primavera del 2026. Ildi una vita che non è neppure il primo perAyoubi (31 anni di Olgiate Comasco) eMaffina (25 anni di Cucciago) che individualmente e in coppia sono andati in bici dall’Alaska al Messico, dall’Italia a Campostela e sulle montagne dell’Atlante in Marocco. Questa volta però la sfida li terrà lontani da casa tra i 10 e i 12 mesi, il minimo indispensabile per percorrere i quasi 20milache separano l’Italia dal. Nel loroche è iniziato la scorsa settimana dovranno attraversare deserti, salire le montagne e attraversare, sempre in sella alle loro biciclette, 25 Paesi. “Il nostro sogno è arrivare innella primavera del 2026, tutto rigorosamente in sella a una bici – spiega–.