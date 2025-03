Ilfoglio.it - Da Bud Spencer a Quentin Tarantino. Renato Casaro: “Nei miei cartelloni tutti i sogni del cinema”

Per decenni la sera è andato a letto presto, perché l’indomani alle sei era già in piedi per lavorare al tavolo da disegno: ora, trevigiano classe 1935, è impegnato nell’impervio tentativo di raccogliere la sua opera omnia già consacrata da mostre e premi. Chi ricorda la locandina o il manifesto di un film meritevole di memoria può scommettere che spesso reca la sua firma. Dai western all’italiana a Bertolucci, dalle pellicole di Bude Terence Hill a Verdone, da Besson a Dario Argento fino a, che gli commissionò iper i film immaginati in “C’era una volta a. Hollywood”. L’uso del digitale, la grettezza delle produzioni e il mutamento dei gusti hanno soppiantato l’opera manuale del pittore, ma l’hanno al contempo elevata a collezionismo, alla potenza emblematica delquando erae un manifesto convincente contribuiva al successo di un film.