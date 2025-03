Formiche.net - Cyber-spionaggio cinese. Chi ha violato i server dell’intelligence belga

Leggi su Formiche.net

Tra il 2021 e il 2023 un’email su dieci dello Staatsveiligheid, il servizio d’intelligence(Vsse), è stato a disposizione di un gruppo hacker sostenuto dalla Cina. La procura federaleha avviato un’indagine nel novembre 2023, dopo aver appreso della presunta violazione. Lo ha rivelato questa settimana il giornaleLe Soir.Un gruppo di hacker sponsorizzato dallo Statoavrebbe ottenuto accesso alesterno di posta elettronica dell’agenzia tra il 2021 e il 2023, intercettando circa il 10% delle e-mail in entrata e in uscita. L’operazione diavrebbe sfruttato una vulnerabilità critica nel sistema Email Security Gateway (ESG) di Barracuda Networks, un dispositivo progettato per filtrare contenuti potenzialmente dannosi nelle e-mail. La falla, classificata come grave, è stata rivelata pubblicamente dall’azienda statunitense nel maggio 2023.